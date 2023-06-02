Подмосковье 02 июня 2023, 21:05 Фудтрак и кафе появятся в Фабричном парке в Истре

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В Фабричном парке города Дедовск в Истре появится фудтрак и кафе. В общественном пространстве уже обустроили зону аттракционов.

«Парк востребован у местных жителей. Я увидела, что везде люди, везде дети, причем дети разных возрастов, жители разных поколений. Соответственно, каждый находит здесь что-то свое», — сообщила глава округа Татьяна Витушева.

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Буквально каждый день в парке появляются новые развлечения и объекты.

«Тир заехал только вчера, как раз они налаживают все. В принципе, для детей все готово», — заявил замглавы Истры Арсений Козловский.

Витушева пообщалась с местными жителями и узнала, чего еще им не хватает в парке. Представители старшего поколения попросили локацию, удаленную от детских площадок, чтобы они могли посидеть в тишине. Также жители с нетерпением ждут открытия кафе.

«Сейчас уже завозит мебель. Там будет пиццерия, мороженое будет. Арендатор местный», — добавил Козловский.

В ближайшее время в парке отремонтируют автомобильный городок. В будущем там обустроят каток с искусственным покрытием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил жителям региона пройти опрос по благоустройству парков.

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