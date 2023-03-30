Подмосковье 30 марта 2023, 12:38 Фуд-корт появится на центральном рынке Подольска в сентябре Пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья

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Реконструкция центрального рынка продолжается в Подольске. К сентябрю в здании появится большой фуд-корт, где будут работать около 20 столовых и кафе.

Сайт «Подольский рабочий» сообщил, что правое крыло рынка уже обновили. Здесь провели ремонт и оборудовали территорию всем необходимым для торговли сельскохозяйственной продукцией.

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«Для контроля качества и безопасности продукции модернизировали ветеринарную лабораторию. Вся продукция находится под контролем специалистов Госветслужбы», — подчеркнул заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Сейчас продолжается ремонт остальных площадей рынка. В сентябре планируется открыть на его территории большой фуд-холл площадью 1,6 тысячи «квадратов», где одновременно смогут работать более 20 столовых, ресторанов и кафе.

Здание рынка было построено в Подольске в 1972 году, а его капитальный ремонт проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. После окончания работ город получит современную торговую площадку с супермаркетом, где жители смогут покупать самые разнообразные продукты, в том числе фермерские.

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