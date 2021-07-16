ФСБ провела в Жуковском командно-штабную тренировку в преддверии МАКС-2021

Оперативный штаб ФСБ по Москве и Подмосковью совместно с оперативной группой в Жуковском провел командно-штабную тренировку по отработке антитеррористических мероприятий в рамках подготовки к авиасалону МАКС-2021. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В тренировке приняли участие представители ФСБ, подмосковных управлений МВД и МЧС, Росгвардии и структур правительства Московской области. В ходе мероприятий в Жуковском проработали вопросы реагирования на информацию об угрозе теракта в местах скоплений людей, оцепления и блокирования района его совершения, эвакуации людей и недопущения паники среди гостей авиасалона МАКС-2021.

Управление ФСБ по Москве и Подмосковью напомнило, что при посещении массовых мероприятий нужно сохранять бдительность и уделять внимание безопасности. Посетителей МАКС-2021 призвали обращать внимание на подозрительных людей, если просят пронести предметы на выставку либо присмотреть за вещами.

Нужно обращать внимание на бесхозные предметы, сумки, пакеты, мешки, рюкзаки и чемоданы, а также автомобили, брошенные в районе проведения выставки, в которых может находиться взрывчатка. В случае обнаружения таких предметов следует немедленно сообщать в полицию или организаторам авиасалона, ни в коем случае не передвигать и не трогать подозрительную находку. Также следует зафиксировать время, в которое был обнаружен предмет, и сделать все для того, чтобы люди отошли от него как можно дальше. После этого нужно выбрать безопасное место и дождаться прибытия оперативно-следственной группы.

Информацию можно сообщить по телефонам горячей линии ФСБ (8-800-224-2222), МВД (8-800-222-7447) и МЧС (8-800-775-1717).

Авиасалон МАКС-2021 будет проходить в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. Допуск посетителей будет осуществляться по QR-кодам или при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который нужно сделать не позднее чем за 48 часов.