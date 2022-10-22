Фруктовской школе в Луховицах исполнилось 110 лет | 360°

Подмосковье 22 октября 2022, 17:24 Фруктовской школе в Луховицах исполнилось 110 лет

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Фруктовская школа была построена в 1912 году на средства местного помещика. В здании позднее была школа колхозной молодежи, а деревянное здание на этом месте сменило кирпичное.

Количество учеников школы постоянно росло. В годы Великой Отечественной Войны школьники не только учились, но и помогали фронту. Убирали картофель с полей, разгружали вагоны.

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В здание, где сейчас проходят уроки, педагоги и ученики переехали в 1979 году. Во Фруктовской школе образовательные традиции сочетаются с инновациями. Благодаря этому ученики школы из года в год занимают высокие места на олимпиадах. Фруктовская школа неоднократно становилась победителем региональных проектов.

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«Здесь у нас очень сильно развито движение Юнармия. Регулярно ребята в спорте получают самые высокие результаты. Отдельные слова благодарности нашему губернатору Андрею Юрьевичу. Именно в 110 лет школы мы заключаем договор на капитальный ремонт», — рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Ремонтные работы проведут в рамках программы «Образование Подмосковья». Средства на капитальный ремонт выделили из регионального и муниципального бюджетов.