Подмосковье 06 мая 2023, 21:37 Фронтовые бригады поздравили ветеранов с Днем Победы в Шатуре

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Фронтовые бригады на ретро-автомобиле выступили перед ветеранами Великой Отечественной войны в Шатуре. Артисты местных домов культуры исполнили под окнами бывших фронтовиков песни военных лет, например, «Смуглянку» и «День Победы».

Когда началась война, Виктору Панькову не было и 18. Добровольцем на фронт его не взяли. Чтобы попасть в ряды красноармейцев, ему пришлось вступить в комсомольскую организацию. Служить Виктору Паньков пришлось в артиллерии, пехоте и танковых войсках. В 1944 году рядовой Паньков получил тяжелое ранение и долго лечился в госпитале. Он встретил победу в военном училище в Тюмени.

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«Здесь сегодня, как и в прошлые годы, мы поздравляем Виктора Моисеевича с той большой, великой Победой над немецким фашизмом», — сообщил глава округа Алексей Артюхин.

Галина Бабкина пережила блокаду Ленинграда. Когда началась война, ей было всего два года. Отец погиб на фронте от осколка снаряда. Мать и двое братьев умерли от голода. Галина попала в детский дом. О войне у Галины Бабкиной осталось мало воспоминаний, зато ей запомнился день освобождения Ленинграда. Тогда маленькую девочку накормили очень вкусными макаронами, и впервые за три года сводили в баню.

Мини-концерты прошли в трех дворах, где живут герои. Ветеранам вручили поздравительные адреса и памятные подарки от губернатора Андрея Воробьева и главы Шатуры.

В годы Великой Отечественной войны из Шатуры на фронт ушли более 30 тысяч человек.

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