Подмосковье 25 апреля 2023, 15:50 Фронтовик из Фрязина примет участие в параде Победы 9 Мая Пресс-служба Минсоцразвития МО

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Участник Великой Отечественной войны, полковник и заслуженный работник образования Московской области Иван Иванович Жучков примет участие в параде Победы 9 Мая. Об этом сообщили в министерстве социального развития региона.

В годы Великой Отечественной войны Жучков воевал на 1-м Украинском фронте, прошел боевой путь от Полтавы до Берлина, участвовал в освобождении Вены. Житель Фрязина награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом «За службу в Вооруженных силах III степени», медалями «За взятие Берлина», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы», «За боевые заслуги», и «За Отвагу».

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В пресс-службе министерства социального развития Подмосковья добавили, что в свои 97 лет Иван Иванович ведет активную жизнь — общается с молодежью и следит за музеем «Боевой Славы» во Фрязинском лицее, который основал вместе с женой.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева напомнила, что в этом году в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам проактивно поступит выплата от 15 до 25 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о непрерывном сборе гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.

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