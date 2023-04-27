Подмосковье 27 апреля 2023, 12:25 Медсестра времен Великой Отечественной войны из Люберец примет участие в параде Победы 9 мая Министерство социального развития Московской области

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Фронтовая медсестра из Люберец Мария Ивановна Бодрова станет почетным гостем парада Победы на Красной площади в этом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Мария Ивановна работала санитаркой в госпитале в годы Великой Отечественной войны, Бодрова заботилась о раненых бойцах Красной армии. Юная жительница Электростали на тот момент в 13-летнем возрасте стала медсестрой.

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Вскоре Марию вместе с другими санитарками отвезли в город Вязьму Смоленской области помогать раненым солдатам. Однажды в местной больнице оказался советский военачальник, маршал Иван Степанович Конев, который обратил внимание юную санитарку и спросил, что здесь делает ребенок. Мария ответила, что выполняет свой священный долг перед солдатами Красной Армии.

«В этом году в преддверии дня 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам проактивно будет перечислена единовременная региональная выплата от 15 до 25 тысяч рублей», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона пройти опрос к традиционному обращению в конце мая.

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