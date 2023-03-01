Подмосковье 01 марта 2023, 23:05 Фрязинские курсы гражданской обороны вошли в тройку лучших по Подмосковью

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Фрязинские муниципальные курсы гражданской обороны заняли второе место в областном смотре-конкурсе. Об этом сообщили в РИАМО.

Конкурс «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования Московской области в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2022 году» проводился среди городов с численностью населения от 51 тысячи до 100 тысяч человек.

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Как уточнил начальник курсов гражданской обороны МКУ «ЕДДС» Фрязина, курсы гражданской обороны входят в тройку лучших в Московской области на протяжении последних четырех лет.

«Добиться успеха — инициатива сотрудников, желание донести те знания, которые они получили в процессе первоначальной подготовки в специальном центре в Звенигороде, которые получили в изучении нормативно-правовой базы, отслеживания всех изменений нормативно-правовой базы, постоянное изучение и обновление учебно-материальной базы», — сказал начальник курсов гражданской обороны Фрязина Александр Морозов.

За все время работы курсов гражданской обороны во Фрязине подготовку здесь прошли более 500 человек.

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