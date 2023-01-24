Подмосковье 24 января 2023, 13:48 Фрязино стало лидером Подмосковья по снижению количества жалоб на уборку подъездов

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За неделю специалисты Госжилинспекции Московской области устранили 12 проблем, о которых сообщили жители Фрязина. Всего в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) поступило 21 обращение. При этом Фрязино стало лидером по снижению числа жалоб на грязные парадные.

Чаще всего люди обращались по поводу надписей и рисунков на фасадах зданий, сломавшихся лифтов, уборки мусора и заклинивших дверей в подъездах. Руководитель ведомства Ольга Федина заявила, что общее количество заявок от жителей Фрязина уменьшилось на 25%.

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«Направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Это наиболее оперативный способ решения жилищно-коммунальных проблем», — пояснила Федина.

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По ее словам, такую заявку обязаны отработать в течение суток.

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