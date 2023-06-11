Подмосковье 11 июня 2023, 14:38 Фестиваль активного образа жизни «Река» прошел в Королеве Евгений Лавряшин

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Городской фестиваль «Река» состоялся на берегу Клязьмы вблизи Шапкиного моста в Королеве. Мероприятие организовал молодежный центр «Космос» при поддержке администрации округа.

Гости фестиваля приняли участие в играх по волейболу, фрисби, йоге на сап-бордах и мастер-классов от профессионалов вейк-парка «Гагарин». Музыкальную программу подготовили известные диджеи, творческие коллективы и победитель телепроекта «Песни» Олег Терновой.

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Мероприятие началось в прохладную погоду, но постепенно на улице потеплело. Посетил фестиваль и глава городского округа Королев Игорь Трифонов. Он пообщался с жителями, принял участие в мастер-классе по оформлению шопперов, сфотографировался с гостями мероприятия и пожелал всем приятного отдыха.

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