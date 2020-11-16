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    16 ноября 2020, 11:01

    Подмосковные фрилансеры смогут пройти бесплатный курс по организации бизнеса с 17 ноября

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковных фрилансеров пригласили на бесплатный курс по организации бизнеса, стартующий 17 ноября. Он состоится онлайн. Участникам расскажут, как привлекать клиентов, внедрять проекты, ставить финансовые цели и повышать эффективность труда.
    Подмосковные фрилансеры смогут пройти бесплатный курс по организации бизнеса с 17 ноября | Изображение 1

    Программу «Бизнес-старт для самозанятых» организовали Центр поддержки предпринимательства Московской области совместно с платформой «Деловая среда».

    Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. По ее словам, курс поможет фрилансерам более эффективно работать в статусе самозанятых.

    У нас в Подмосковье сегодня зарегистрировано более 112 тысяч самозанятых. Те, кто занимается фрилансом, особенно нуждаются в правильной организации своего дела

    Екатерина Зиновьева.

    Спикерами онлайн-курса будут состоявшиеся предприниматели. Они помогут фрилансерам понять, как самостоятельно составить презентацию продукта или услуги, подготовиться к переговорам, получить обратную связь от экспертов, презентовать свои идеи и финансовые результаты.

    После прохождения программы участники получат сертификаты, а лучшие из них — подарки от организаторов.

    Зарегистрироваться можно на сайте, где разместили и подробную информацию о бесплатном курсе. Он продлится до 8 декабря.