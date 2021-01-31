facebook_pixel
    31 января 2021, 12:37

    Фридайвер проплыл 100 метров без гидрокостюма и установил мировой рекорд в Щелкове

    Анастасия Калинина

    Фридайвер Игорь Ажикин проплыл 100 метров подо льдом в Щелкове без гидрокостюма и специальной подготовки. Это не помешало ему установить мировой рекорд. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

    40-летний мужчина стал первым в мире человеком, кто преодолел такую дистанцию. Температура воздуха была −3 градуса. Рекорд был поставлен на Амерьевском карьере.

    «Вообще не было никакой подготовки. Более того, я сейчас не в очень хорошей форме. Это обычная моя форма, подготовка особо не велась, потому что я это и так могу», — рассказал спортсмен.

    Рекордсмен отметил, что для большей дистанции ему уже понадобится подготовка. Он пообещал устанавливать рекорды и в дальнейшем.

    В пресс-службе отметили, что Игорь Ажикин много лет увлекается фридайвингом. Это спорт считается древним видом погружений. Человек находится под водой, лишь задержав дыхание. Перед экстремальным погружением в Щелкове Ажикин исследовал подводный мир Мальдив.

    В конце декабря российский фридайвер Алексей Молчанов установил рекорд, нырнув на задержке дыхания на глубину 113 метров. Предыдущий рекорд принадлежал Арно Жеральду.