Фридайвер проплыл 100 метров без гидрокостюма и установил мировой рекорд в Щелкове

40-летний мужчина стал первым в мире человеком, кто преодолел такую дистанцию. Температура воздуха была −3 градуса. Рекорд был поставлен на Амерьевском карьере.

«Вообще не было никакой подготовки. Более того, я сейчас не в очень хорошей форме. Это обычная моя форма, подготовка особо не велась, потому что я это и так могу», — рассказал спортсмен.

Рекордсмен отметил, что для большей дистанции ему уже понадобится подготовка. Он пообещал устанавливать рекорды и в дальнейшем.

В пресс-службе отметили, что Игорь Ажикин много лет увлекается фридайвингом. Это спорт считается древним видом погружений. Человек находится под водой, лишь задержав дыхание. Перед экстремальным погружением в Щелкове Ажикин исследовал подводный мир Мальдив.

В конце декабря российский фридайвер Алексей Молчанов установил рекорд, нырнув на задержке дыхания на глубину 113 метров. Предыдущий рекорд принадлежал Арно Жеральду.