Французы помогут с экспортом подмосковной молочной продукции в Европу

Французский регион Овернь-Рона-Альпы окажет содействие подмосковным фермерам в экспорте их молочной продукции в Европу. Об этом стало известно в ходе встречи заместителя председателя регионального правительства Вадима Хромова с французской делегацией в рамках VI Международного агропромышленного молочного форума. Он стартовал 26 ноября в Красногорске.

Регион Овернь-Рона-Альпы является международным партнером мероприятия. В состав делегации вошли представители французских компаний, которые специализируются на переработке молока и производстве оборудования для агропромышленного комплекса, а также ассоциации фермеров. Возглавил делегацию вице-президент регионального Совета Овернь-Рона-Альпа Филипп Менье.

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«В этом году делегация Овернь-Рона-Альпа является международным партнером молочного форума. Мы ради приветствоваться наших коллег и друзей. Мы проводили в столице региона, Лионе, презентацию инвестиционного потенциала Московской области, встречу с аграриями. В этом году фермеры юго-востока Франции приехали познакомиться с Московской областью», — рассказал Вадим Хромов.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере агропромышленности, развития экспорта сельхозпродукции, совместной подготовки кадров для предприятий агропромышленности. Французская сторона предложила подмосковным предприятиям поддержку по вопросам регистрации товарных знаков, сертификации продукции.

«Мы видим, как развивается агрокомплекс Московской области, мы видим инициативы правительства региона в этом направлении. Поэтому в рамках второго визита в Подмосковье мы приехали в расширенном составе. На молочном форуме у компаний нашего региона свой стенд, который поможет найти в России новых партнеров и откроет новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества», — выразил уверенность глава французской делегации Филипп Менье.

VI Международный Агропромышленный Молочный форум — ключевое мероприятие отрасли, призванное дать новый импульс развитию молочной промышленности, обратить внимание государства и инвесторов на динамично развивающийся рынок, его экспортный потенциал и возможности для импортозамещения. Он проходит 26–27 ноября в Красногорске, в Доме правительства Московской области.

В этом году в форуме принимают участие порядка 3400 человек, более 300 иностранных гостей из 31 страны и семи официальных делегаций.