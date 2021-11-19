«Французский вкус князей Юсуповых»: еще одна выставка открылась в музее «Новый Иерусалим»

В подмосковном музее «Новый Иерусалим» открылась новая выставка — «Французский вкус князей Юсуповых». Ее посетители смогут увидеть лучшие из редких картин богатейшей семьи Российской империи, которые привезли из музея-усадьбы «Архангельское».

Долгие годы в этом учреждении работала автор концепции выставки, искусствовед Елена Шарнова. В интервью «360» она рассказала о том, как удалось ее реализовать.

«Поскольку я хорошо представляю себе эту коллекцию и примерно представляла, какие работы «Архангельское» может предоставить, как-то все само собой получилось. На мой взгляд, сенсация выставки — это зал с Робером», — рассказала куратор «Французского вкуса князей Юсуповых».

Посетители, желающие самостоятельно прикоснуться к искусству, смогут воспользоваться аудиогидом. Кроме того, для зрителей подготовили экспликации — они введут в курс дела о каждом зале, объяснят его содержание перед ознакомлением с картинами. На всех музейных этикетках есть подробные комментарии. В общей сложности на выставке покажут 37 работ французских живописцев из личной коллекции князя Николая Юсупова.

Минкультуры Подмосковья поддержало эту идею «Нового Иерусалима». По словам главы министерства, Елены Харламовой, искусство поднимает моральный дух в такой непростой с эпидемиологической точки зрения период.

«Мне кажется, сейчас в этом сложном мире, который окружает нас — пандемийный, тревожный во всем, — именно такие работы дают возможность успокоиться, погрузиться в более гармоничную жизнь и получить от этого импульсы счастья, которые нам всем необходимы», — рассказала она.

Выставка продлится до 28 августа 2022 года. Ее можно посетить по адресу: город Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1.