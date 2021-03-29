Храм ВС РФ и музей «Дорога памяти» в Подмосковье покорили французского историка

Французские историки примут участие в экспедиции по поиску останков советских солдат, погибших в Сталинградской битве. Перед началом экспедиции президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский посетил Главный храм Вооруженных сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти» в Подмосковье.

При посещении храма Малиновского особенно впечатлил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе. Это самое большое мозаичное изображение лика Христа.

«Я был абсолютно ошеломлен, когда увидел изображение Христа, и это невероятные ощущения, которые я запомню на долгое время», — признался Малиновский.

В музейном комплексе «Дорога памяти» президент фонда осмотрел залы и галереи, где выставлены экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе архивные документы, фотографии, оружие и личные вещи офицеров и солдат.

Малиновский рассказал, что посещение музея вдохновило его на работу.

«Когда ты ощущаешь тот подвиг героев, которые изо дня в день сражались, это очень помогает. Понимаешь, ради чего ты это все делаешь», — поделился он.

По его словам, в музее создается впечатление, как будто ты сам находишься в центре событий. Малиновский признался, что бывал в разных местах, но то, что он увидел в музее «Дорога памяти», абсолютно впечатлило его.

Глава фонда указал, что сейчас во Франции «стирается вся история» и все меньше информации остается о сражениях Второй мировой войны. Но помнить историю и передавать ее дальше — очень важно.

«Осталось не так много живых свидетелей тех страшных событий, поэтому то ощущение, которое мы здесь приобретаем, оно крайне важно», — заключил Малиновский.

Малиновский посетил Главный храм ВС РФ и музейный комплекс «Дорога памяти» перед началом экспедиции по поиску захоронений советских солдат, погибших в Сталинградской битве. Экспедиция будет проходить с 20 апреля по 1 мая в районе поселка Кузьмичи в Волгоградской области, где могут быть найдены захоронения до 200 советских солдат. В работах примут участие около 50 исследователей, в том числе французские ученые из Национального центра научных исследований (CNRS) и Национального института превентивных археологических исследований (INRAP), российские эксперты и члены поисковых отрядов. Останки тел советских солдат перезахоронят на Мамаевом кургане. Проект власти Волгоградской области реализуют совместно с Минобороны, Министерством культуры и Российским военно-историческим обществом.

«Проект, который мы сейчас готовим о Сталинградской битве, очень важен, потому что он будет посвящением миллионам людей, которые погибли в Сталинграде. Во Франции много мест с названием „Сталинград“, но люди забыли, почему они так называются, и мы бы хотели им об этом напомнить», — сказал президент фонда.

После окончания войны в честь Сталинградской битвы в Париже были названы площадь, проспект и станция метро, а также улицы в ряде французских городов, в том числе в Ницце, Тулузе и Гренобле. А в 1946 году на первом кинофестивале в Каннах высшую награду получила картина о защитниках Сталинграда — фильм «Великий перелом», снятый советским режиссером Фридрихом Эрмлером.