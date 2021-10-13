Французские инвесторы создали более 27 тысяч рабочих мест в Подмосковье за 20 лет

Инвестиции фрунцузских компаний в Подмосковье уже превысили 180 миллиардов рублей за последние 20 лет. Они создали более 27 тысяч рабочих мест для жителей и открыли десятки предприятий.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, эти компании запустили около 40 производств.

Франция является одним из наших ключевых партнеров и занимает по объему инвестиций в Подмосковье третье место среди иностранных государств Екатерина Зиновьева.

Зиновьева добавила, что Подмосковье и французская сторона готовы развивать совместную работу.

Об этом она сказала на вебинаре о развитии сотрудничества с руководством французского региона Овернь — Рона — Альпы.

Всего там собралось около 70 участников, компаний, которые заинтересованы в ведении бизнеса в России.