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    13 октября 2021, 15:02

    Французские инвесторы создали более 27 тысяч рабочих мест в Подмосковье за 20 лет

    Мининвест: французские компании создали более 27 тысяч рабочих мест в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Инвестиции фрунцузских компаний в Подмосковье уже превысили 180 миллиардов рублей за последние 20 лет. Они создали более 27 тысяч рабочих мест для жителей и открыли десятки предприятий.

    Французские инвесторы создали более 27 тысяч рабочих мест в Подмосковье за 20 лет

    Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, эти компании запустили около 40 производств.

    Франция является одним из наших ключевых партнеров и занимает по объему инвестиций в Подмосковье третье место среди иностранных государств

    Екатерина Зиновьева.

    Зиновьева добавила, что Подмосковье и французская сторона готовы развивать совместную работу.

    Об этом она сказала на вебинаре о развитии сотрудничества с руководством французского региона Овернь — Рона — Альпы.

    Всего там собралось около 70 участников, компаний, которые заинтересованы в ведении бизнеса в России.