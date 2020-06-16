Французская компания вложила 74 млн рублей в подмосковное производство смесей для строек

Крупный французский производитель смесей для строек расширил свой завод в подмосковном Егорьевске. Здесь в три раза нарастили мощности выпуска продукции. Для этого фирма инвестировала в проект еще 74,2 миллиона рублей.

На заводе сухих строительных смесей «Сен-Гобен» в Егорьевске запустили новую линию производства. Это позволит компании увеличить объем продукции, выпускаемой под брендом Weber-Vetonit, до 26 тысяч тонн в год.

Группа компаний «Сен-Гобен» работает в Подмосковье 18 лет. И, благодаря поддержке областного Мининвеста, фирма запустила второй завод в Егорьевске с 2015 года.

Ведомство поддерживает проекты компаний. Так, оно помогает выбрать участок для строительства, составить документацию и оказывает помощь, связанную с финансами. Об этом рассказала министр инвестиций Наталья Егорова.

Это делает Подмосковье еще привлекательнее для инвесторов, в том числе иностранных Наталья Егорова.

Она уточнила, что весь объем инвестиций фирмы «Сен-Гобен» в развитие проекта составил восемь миллиардов рублей.

Также Подмосковье сохранит часть новых мер помощи бизнесу после пандемии. Это ускорит восстановление экономики.