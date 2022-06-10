Француз из Гренобля вырастил в Коломне уникальный гибрид спаржевой брокколи

Фермер Николя Буассе уже больше двадцати лет живет в России. Последние пять из них он выращивает спаржу в Коломне. В прошлом году ему удалось самостоятельно вывести и запатентовать новый гибрид спаржевой брокколи, который он решил назвать в честь себя — «никколини».

Как отмечается, семена такой брокколи полностью уникальны, в России у них нет никаких аналогов. Сам Николя Буассе отмечает, что выращивать такую культуру не так-то просто: все зависит от погодных условий, от качества самого грунта.

«Выращивание спаржи начиналось с простого хобби — сейчас это дело всей моей жизни. Я рад, что продукция, которую мы выращиваем в Подмосковье, нравится жителям и высоко ценится шеф-поварами лучших ресторанов Москвы и области», — рассказывает фермер Николя Буассе.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, сейчас в Подмосковье уделяется большое внимание всем фермерским проектам. Каждый год регион выделяет на их развитие как минимум 100 миллионов рублей.

«Сегодня в регионе работает и активно развивается 739 различных фермерских хозяйств, в том числе таких уникальных, как производство спаржи у Николя Буассе из Коломны. Это передовые технологии и импортозамещение», — отметил Владислав Мурашов.

История Николя Буассе началась в 2015 году, когда он вместе с приятелем Виктором Рымовым решил объединить усилия и создать общий проект по выращиванию спаржи. Сначала они засеяли один гектар земли. Сейчас у его компании три плантации на 25 гектарах. Фермер собирает еженедельно по несколько тонн спаржи.