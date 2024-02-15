Подмосковье 15 февраля 2024, 22:31 Фракция КПРФ в Мособлдуме проголосовала за дополнительную поддержку семей с детьми-инвалидами https://vk.com/a_naumov_kprf

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Очередное заседание фракции КПРФ в Мособлдуме состоялось 15 февраля. Депутаты поддержали принятие девяти проектов закона, включая предложение по предоставлению выплаты одному из родителей ребенка-инвалида в размере 18 тысяч рублей в месяц, независимо от уровня доходов семьи.

Фракция КПРФ также поддержала проект областного закона, расширяющего право газификации индивидуальных жилых домов в Московской области для семей, члены которых являются участниками специальной военной операции.

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В ходе заседания руководитель фракции КПРФ Александр Наумов рассказал о предстоящих мероприятиях Московского комитета и Центрального комитета КПРФ. 16 февраля пройдет рабочий визит в городской округ Лыткарино кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова. 23 февраля в Подмосковье состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Советской Армии.

Александр Наумов выразил благодарность депутатам, руководителю аппарата фракции Константину Елисееву, ведущему инспектору аппарата фракции Дмитрию Соловьеву и референту заместителя председателя Мособлдумы Александру Федоренко за своевременную подготовку вопросов к заседанию

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