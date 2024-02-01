Подмосковье 01 февраля 2024, 21:43 Фракция КПРФ в Мособлдуме обсудила реформу системы ЖКХ Московское отделение КПРФ

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Заседание фракции КПРФ в региональном парламенте состоялось перед внеочередным пленарным заседанием Мособлдумы 31 января. Представители партии поддержали принятие трех законопроектов.

В заседании принимали участие заместитель председателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов, заместитель председателя Московской областной Думы Константин Черемисов, председатель Комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков и другие депутаты.

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Фракция поддержала принятие трех законопроектов Подмосковья, внесенных на внеочередное заседание. Среди них проект закона, согласно которому вводится должность вице-губернатора — министра Московской области. Соответствующее решение связано с перебоями в подаче тепла и электроэнергии, зафиксированных во время похолоданий.

Сейчас перед депутатами стоит задача, поставленная губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, — до начала следующего отопительного сезона провести глубокий анализ сферы ЖКХ. Им также предстоит разработать план ремонта и модернизации устаревших сетей.

Представители КПРФ поддержали кандидатуру Евгения Хромушина на должность вице-губернатора — министра энергетики Подмосковья.

«Мы уверены в том, что Евгений Акимович справится с поставленными задачами», — подчеркнул руководитель фракции КПРФ Александр Наумов

Кроме того, в ходе заседания был принят закон, согласно которому перечень мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы дополнится пятью пунктами. Всего на реализацию мероприятий на 2024 год предусмотрено 260 миллионов рублей.

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