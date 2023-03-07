Подмосковье 07 марта 2023, 13:06 Фотозоны к 8 Марта появились на некоторых станциях МЦД в Подмосковье

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Железнодорожники поздравили женщин с приближающимся 8 Марта и организовали для них праздничные фотозоны. Такие появились, например, на станциях МЦД-2 в Нахабине и Опалихе.

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На станции МЦД-2 Нахабино фоном для фотографий выступают огромные бутоны белых, красных и розовых роз. В Опалихе и на Восточном установлены напольные вазы с ирисами и нарциссами. В Апрелевке будущего МЦД-4 появилась инсталляция, напоминающая цветы мимозы. На Славянском бульваре МЦД-1 появились стеллажи с первоцветами и фотографиями.

В среду, 8 марта железнодорожники будут вручать женщинам цветы на станциях Очаково будущего МЦД-4, Марьина роща МЦД-2, Окружная МЦД-1, Лужники и Кутузовская МЦК, а также вокзальных комплексах в Шереметьево и Восточном.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно спланировать предстоящий праздник заранее. Сейчас на портале можно найти много мероприятий к 8 Марта, включая необычные.