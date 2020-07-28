В торжественной церемонии открытия в Парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого приняли участие первый замглавы администрации городского округа Химки Дмитрий Кайгородов, начальник финансового управления администрации Химок Наталия Гурьева и региональный управляющий ДО «Химкинский» банка «Возрождение» Сергей Летрих. Также в открытии экспозиции приняла участие поэтесса Наталья Райкова, она прочитала собравшимся свои стихи о Великой Отечественной войне.

«Сегодня мы приветствуем город, внесший по-настоящему неоценимый вклад в Победу. Именно Химки в 1941 году стали последним рубежом обороны Москвы, где фашистские войска были остановлены и разгромлены на подступах к городу. До сих пор напоминанием об этих поворотных исторических событиях является знаменитый монумент — противотанковые ежи в Химкинском районе Московской области, которые встречают нас на въезде в Москву», — сказал Сергей Летрих.

«Все помнят, что недалеко от Химок пролегал последний рубеж обороны Москвы. Та черта, до которой дошли фашисты, та черта, с которой дальнобойными артиллерийскими снарядами обстреливали столицу. К счастью, за эту черту перейти не дали», — отметил Дмитрий Кайгородов.

Фотовыставка под открытым небом «Родина Победы — Подмосковье» — совместный проект банка «Возрождение», издательского дома «Комсомольская правда» и правительства Московской области. В основе экспозиции — более 50 фотографий, посвященных героическому вкладу Подмосковья в Великую Победу. Это снимки из фотоархива ИД «Комсомольская правда», архивные полосы газеты времен войны, копии документов из Госархива кинофотодокументов, а также современные кадры, снятые фотокорреспондентами «Комсомольской правды».