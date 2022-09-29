Фотовыставку к 80-летию битвы под Сталинградом открыли в Солнечногорске | 360°

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Фотовыставку к 80-летию битвы под Сталинградом открыли в Солнечногорске

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В Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске открыли фотовыставку, приуроченную к 80-летию Сталинградской битвы. В ней принимали участие восемь местных жителей. Чтобы выяснить это и узнать их имена, работникам культуры потребовалось полгода.

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«Перед нами портрет медсестры — Горохова Аннина Григорьевна. Вытащила она более 500 солдат, как нам рассказывали. И сама дожила до таких преклонных лет, вернулась живой. Но оттуда все возвращаются с раненой душой. И она говорила своим детям — „Об этом не сказать нельзя, но и говорить тоже очень больно“», — рассказала художественный руководитель ДК „Выстрел“ Светлана Карымшакова.

Телеканал "360"

Телеканал "360"

Выставку уже посмотрели более 150 старшеклассников, после их ждал концерт. На сцене Дома культуры исполнили номера на военную тематику, а также показали документальный фильм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил итоги референдума по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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