Подмосковье 23 ноября 2023, 16:11 Фотовыставка женских портретов открылась во Дворце культуры «Чайка» в Лобне ко Дню матери Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Фотовыставка «Я — особенная» открылась во Дворце культуры «Чайка» в Лобне ко Дню матери. На портретах — женщины с разными судьбами и непростыми жизненными историями.

Участие в открытии фотовыставки принял заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

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«Прекрасно, что, несмотря на все сложности в воспитании особенных детей, женщины находят время на себя, ведь любому ребенку так важно видеть свою маму счастливой», — отметил он.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, в Лобне для детей с ограниченными возможностями здоровья работает сразу несколько учреждений и кружков. Среди них коррекционная школа и при ней школа мозаики, секция по плаванию при Лобненском центре физической культуры, муниципальный инклюзивный проект «Мини-футбол с особенными детьми».

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