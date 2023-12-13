Подмосковье 13 декабря 2023, 10:43 Фотовыставка «Жена героя» открылась в Щелкове Телеканал «360»

Читать 360tv в

Городской округ Щелково присоединился к всероссийскому фотопроекту «Жена героя». В универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» открылась выставка с портретами жен, вдов, дочерей, сестер и матерей участников специальной военной операции.

Чтобы поддержать своих родных, женщины сделали фотографии в военных кителях и поделились трогательными строчками в поддержку близких.

Реклама

Организатор проекта Ольга Матыцина однажды сама приняла участие в подобной фотосессии в Воронеже. Вернувшись домой, она решила реализовать этот проект в Щелкове.

Идею поддержало местное отделение партии «Единая Россия» и активисты движения «Молодая гвардия». Они помогли в изготовлении стендов.

Фотовыставка «Жена героя» поможет зрителю прочувствовать эмоции, которые переживают близкие солдат и офицеров. Экспозиция открыта для всех желающих до 15 декабря в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».