13 декабря 2023, 10:43
Фотовыставка «Жена героя» открылась в Щелкове
Городской округ Щелково присоединился к всероссийскому фотопроекту «Жена героя». В универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» открылась выставка с портретами жен, вдов, дочерей, сестер и матерей участников специальной военной операции.
Чтобы поддержать своих родных, женщины сделали фотографии в военных кителях и поделились трогательными строчками в поддержку близких.
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Организатор проекта Ольга Матыцина однажды сама приняла участие в подобной фотосессии в Воронеже. Вернувшись домой, она решила реализовать этот проект в Щелкове.
Идею поддержало местное отделение партии «Единая Россия» и активисты движения «Молодая гвардия». Они помогли в изготовлении стендов.
Фотовыставка «Жена героя» поможет зрителю прочувствовать эмоции, которые переживают близкие солдат и офицеров. Экспозиция открыта для всех желающих до 15 декабря в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье».
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