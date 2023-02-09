09 февраля 2023, 16:18
Фотовыставка в Можайске «Нас не отменить» напомнит зрителям о силе духа русского народа
В Можайске открылась выставка фотографий «Нас не отменить». Активисты подобрали для экспозиции снимки с эпизодами осквернения братских могил советских солдат за рубежом или сносов памятников российским деятелям.
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На каждом фото есть QR-код. Наведя на него смартфон, можно посмотреть короткий видеоролик о событиях на снимке.
Так, на выставке можно найти запечатленные сносы памятников Георгию Жукову, Зое Космодемьянской и другим героям Великой Отечественной войны, а также поэту Александру Пушкину.
«Россия внесла большой вклад в историю и развитие мировой культуры. И своей выставкой мы хотим напомнить, что никому невозможно отменить историческую память нашего народа», — сообщил один из организаторов экспозиции Алексей Можайцев.
Фотовыставка стала частью большого проекта «Дорога, соединяющая поколения».
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Можайск
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