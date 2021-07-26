Фотовыставка в честь символа Подмосковья открылась в Серпухове

В Серпухове открылась выставка фотографий зубров. Эти животные являются символом Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по туризму Московской области.

Выставку «Символ года — гордость века» открыли на Сенной площади в Серпухове. Ее посвятили зубрам, которые являются символом Московской области. Фотографии выставили в рамках проекта «Туристическая улица».

Все фотографии животных сделали сотрудники Приокско-Террасного заповедника, а также профессиональные фотографы.

Выставка расположилась под открытым небом. Увидеть снимки может любой желающий. До 11 августа фотографии будут находиться на Сенной площади, а с 12 августа по 20 сентября — во дворе Серпуховского историко-художественного музея.

Фото с выставки уже увидели жители Москвы. Их выставляли на нескольких площадках: в Культурном центре «ЗИЛ», Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах, Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева.