Подмосковье 12 сентября 2023, 20:18 Фотовыставка собак из приютов открылась на берегу озера Сенеж в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Фотовыставка с изображениями собак из приютов открылась на центральной набережной озера Сенеж в Солнечногорске. Питомцев представят на выставке-пристройстве животных «Домой!».

Благотворительная акция «Домой!» пройдет в округе во второй раз. Всего на фестивале представят 23 собаки и 20 кошек, посетители смогут забрать полюбившихся питомцев к себе. Все животные здоровы, стерилизованы по возрасту и привиты.

Организует выставку благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду». Кроме того, посетители смогут принять участие в благотворительной ярмарке и уроках доброты, а также получить консультации ветеринарного врача и зоопсихолога.

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