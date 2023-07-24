Подмосковье 24 июля 2023, 08:00 Фотовыставка собак из приюта состоялась в парке «Взлет» в Домодедове фото — Н. Надточая

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В день открытия парка «Взлет» после благоустройства в Домодедове на новой площадке для выгула животных прошла фотовыставка собак из приюта. Волонтеры рассказали посетителям о питомцах, которые ждут новых хозяев, и дали рекомендации желающим забрать любимца домой.

«Эти собаки ждут новых хозяев. Их фотографии нам предоставили два собачьих приюта. Под каждой фотографией номер телефона куратора. Люди подходят, интересуются. Одной семейной паре очень понравился рыжий пес. Скорее всего, он скоро обретет новый дом. Жители Домодедова отправляли сегодня материальную помощь приютам. Думаю, сегодняшняя акция прошла не зря», ─ поделилась эко-доброволец Анна Буглаева.

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Также волонтер отметила, что подобное мероприятие состоялось в прошлом году в парке «Городской лес». Организаторам акции удалось пристроить несколько животных в добрые руки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах.

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