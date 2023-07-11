Подмосковье 11 июля 2023, 10:34 Фотовыставка портретов женщин в традиционных костюмах регионов России открылась в Лобне

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Фотовыставка «Сила России» открылась в Лобне. Во дворце культуры «Чайка» представлены портреты женщин в традиционных костюмах регионов страны — от Дальнего Востока и Сахалина до Курска и Брянска.

Участницей фотовыставки стала и жительница Лобни. Любовь Шишкова родилась в Торжке. Девичий костюм Тверской области она сшила своими руками.

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«Наша традиция настолько уникальна, я считаю, что об этом должен знать каждый житель нашей страны большой. Поэтому такие выставки просто необходимы для продолжения нашей культуры», — поделилась Любовь.

Автор работ — фотохудожник Екатерина Мельникова. Не так давно она переехала в Подмосковье из Красноярска. Она вместе с активистами Союза женщин России загорелась идеей показать связь истории с современностью.

«По второму образованию я фольклорист, поэтому мне традиция знакома, мне это интересно. Собрать всех наших женщин, которые приехали из разных регионов, живут сейчас здесь, нарядить их в национальные костюмы и посмотреть, как это будет выглядеть. Так пришла эта идея, мы ее реализовали, и, конечно, результат все ожидания превзошел. Хотя это костюмы наших прабабушек, наших прапрабабушек, но люди, надевая их, чувствуют, что это их родное», — рассказала Екатерина.

Лобня стала вторым участником уникального проекта — в июне работы выставлялись в Химках. На открытие экспозиции во дворец культуры «Чайка» пришли сотрудники музея истории Лобни и участники фольклорных коллективов.

«Выставка необычная, выставка показывает, насколько богата наша Россия, какие прекрасные женщины, и что всех нас объединило Подмосковье. Ведь лозунг нашего Союза женщин России — это „Наша сила — в единстве“, а наше богатство — в многообразии», — отметила председатель Лобненского отделения Союза женщин России Нина Серегина.

Выставка продлится до 16 августа. Из Лобни она отправится в другие города Подмосковья.

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