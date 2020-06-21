Фотовыставка подмосковного медика о героизме врачей открылась на ж/д станции в Мытищах

В День медика в переходе ж/д станции Мытищ появились 15 фотографий. Это 15 историй врачей местной больницы, которая еще работает в режиме COVID-госпиталя. Автором стал Дмитрий Дерябин, врач инфекционного отделения.

«Я вначале делал это для себя по большей степени, показать людям, я не думал, что это такой глобальный размах возьмет», — рассказал врач.

Долгое время он просто публиковал снимки в соцсетях.

«У меня сейчас такие приятные, правда, ощущения. Я старался снимать людей, которые работают в „красной“ зоне. На самом деле их гораздо больше, мы же это все прекрасно понимаем», — отметил Дерябин.

Его мечте о персональной выставке уже полгода. «Новости 360» рассказали о медике, который фотографирует своих коллег за рабочим процессом. Так о нем узнали в пригородной пассажирской компании и предложили площадку для размещения фотографий. Мечта отчасти осуществилась.

«Врач — одна из самых уважаемых профессий. Решили помочь Дмитрию. Также этой выставкой мы хотим выразить благодарность каждому медработнику России. И поздравить их с праздником», — отметила пресс-секретарь АО «Центральная ППК» Софья Попова.

К поздравлениям подключились и бизнесмены. Местная типография — единственная в городе, кто занимается широкоформатными полотнами, — взялась бесплатно печатать баннер с фотографиями.

«Я всегда считаю, что можно найти в себе какие-то силы, средства. Ведь благотворительность и „спасибо“ не выражается в каких-то объемах, суммах, цифрах», — поделился генеральный директор ООО «Широкий формат» Алексей Константинов.

Баннер простоит на ж/д станции Мытищ как минимум до конца июня.