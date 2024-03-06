Подмосковье 06 марта 2024, 15:47 Фотовыставка о женщинах с необычными профессиями открылась в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Выставка «Женское дело» открылась в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Экспозиция рассказывает о 12 женщинах, работающих в традиционно мужских профессиях.

Фотограф запечатлел за работой спасателя, арбитра ФИФА, водителя троллейбуса с 20-летним стажем, паралимпийскую чемпионку по стрельбе из лука, инженера-конструктора космического предприятия и других женщин с необычными профессиями.

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«Героини проекта — такие разные, но всех их объединяет одно — любовь к своему делу. Успех для каждой — это желание сделать мир лучше. И каждой из них это удается. Именно к этому они стремятся, независимо от сферы, в которой работают. Труд этих прекрасных женщин находит отклик в сердцах сотен людей. Они вдохновляют своим примером и поражают силой характера — женственные снаружи и сильные духом внутри», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Фотопроект приурочили к Международному женскому дню.

«С праздником 8 Марта меня поздравляли по-разному: и интервью брали, и писали в газете, но именно в таком формате фотовыставки я отмечаю праздник впервые. Очень приятно и неожиданно, что меня теперь знает весь город», — поделилась впечатлениями героиня выставки, подполковник полиции, старший инспектор группы профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом управления МВД России по городскому округу Химки София Навольнева.

Каждой участнице проекта вручили копию фотопортрета. Посетить выставку можно до конца марта, вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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