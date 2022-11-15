Подмосковье 15 ноября 2022, 16:16 Фотовыставка о терракотовой армии Китая открылась в парке Мытищ

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Фотопроект «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» открыли 15 ноября в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Мытищи. Экспозиция будет доступна к просмотру до апреля 2023 года.

На фотокартинах жители смогут увидеть фигуры воинов эпохи Цинь, оценить благородство и таинственность безмолвных древних изваяний. Глиняная армия китайского императора стала археологической сенсацией прошлого века. Посетители Мытищинского парка смогут больше узнать об этой уникальной находке и проникнуться духом восточной культуры.

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В Министерстве благоустройства Московской области сообщили, что экспозицию подготовила выставочная компания «Ротекс».

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«Подмосковные парки культуры и отдыха являются одними из главных точек притяжения жителей. Посещаемость в них ежегодно прирастает более чем на 25%. Поэтому наша задача — развивать их в интересах посетителей», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В 2023 году в Подмосковье благоустроят еще 60 общественных мест. В их число входят 19 пешеходных зон, 18 скверов, 13 парков и 10 набережных. Об этом Михаил Хайкин сообщил губернатору региона Андрею Воробьеву.

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