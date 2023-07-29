Подмосковье 29 июля 2023, 21:36 Фотовыставка о событиях в Донбассе открылась в Подольске Фото: unsplash.com

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Выставка фотографий военных журналистов «Здесь живут люди» открылась в Подольске. Снимки сделали в эпицентре событий специальной военной операции. Организаторы постарались отобрать самые щадящие кадры, но даже по ним понятно, насколько тяжело жить в условиях военных действий.

«И сейчас на картинах мы видим разрушенные многоэтажные дома, больницы, школы, театр, куда мы ходили на спектакли и двери квартир, на которых написано „Здесь живут люди“», — сообщила исполняющая обязанности председателя комитета по культуре и туризму администрации округа Светлана Подкина.

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На открытии выставки собрались более 50 человек. Инициатором выставки стала подольчанка Ольга Дикова. Уникальные снимки во время своей командировки в зону СВО ей присылал Николай Карбанов, фотограф и видеооператор федерального канала.

«Я хочу сказать слова благодарности Дмитрию Вячеславовичу Жарикову, который поддержал нашу инициативу показать жителям города Подольск такую выставку. Спасибо администрации городского округа Подольск», — заявила организатор и инициатор фотовыставки Ольга Дикова.

С камерой в руках Карбанов прошел несколько самых горячих точек конфликта. В числе первых он заснял разрушенный завод Азовсталь в Мариуполе, работал в Донецке под непрекращающимися артиллерийскими обстрелами и вместе со штурмовыми отрядами российской армии заходил в Северодонецк, когда за город велись ожесточенные бои.

«Вы знаете, мы сидим дома в Москве и Московской области, и думаем о каких-то своих проблемах. Когда я увидел эту бабушку, осторожно отрывающую этот хлеб, я понял, что мои проблемы какие-то ничтожные, по сравнению с людьми, которые находятся в Мариуполе, которые находятся в прифронтовых городах на Донбассе», — рассказал Карбанов.

Фотографии сделали за три месяца работы в зоне СВО. Каждая из 100 восьми работ рассказывает свою реальную историю. Здесь первый рожденный на русском Донбассе ребенок, оператор, получивший ранение, раздача гуманитарной помощи, молодые солдаты за работой.

Увидеть снимки можно в Подольском выставочном зале до конца августа. Вход свободный. Организаторы также планируют показать фотографии в других подмосковных городах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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