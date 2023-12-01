Подмосковье 01 декабря 2023, 07:30 Фотовыставка о природе Таймыра открылась в аэропорту Домодедово Анастасия Сараева

Читать 360tv в

В аэропорте открылась выставке «Пересекая полярный круг», посвященная природе и коренным народам Таймыра. Экспозицию организовали на втором этаже здания воздушной гавани.

На открытии выставки выступили артисты дома творчества города Дудинки Красноярского края и представители пяти национальностей. Они показали творческие номера.

Реклама

«Свои работы предоставили северные фотохудожники, возможно, увидев такие красивые края на фотографиях, пассажиры смогут открыть для себя новое туристическое направление для своего путешествия», — рассказала пресс-секретарь авиакомпании NordStar Полина Чернова.

На фотографиях запечатлели Плато Путорана, Путоранский заповедник, озеро Лама, полярное сияние, Большой Иркиндинский водопад (Китабо-Орон) и другие места, где можно наблюдать северное сияние, снежные равнины, причудливые ледяные монолиты и заснеженные горные хребты. Всего пассажирам Домодедова презентовали 15 работ.

Выставка продлится до 29 декабря.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».