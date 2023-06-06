06 июня 2023, 01:30
Фотовыставка о Мордовии открылась в аэропорту Шереметьево
В аэропорту Шереметьево имени Пушкина открылась фотовыставка о Мордови и. Посетители могут узнать о самобытной культуре мордовского народа, сообщили в минтрансе Московской области.
«Летом туристы могут насладиться красивыми пейзажами и прогулками по национальному парку и заповеднику, погрузиться в национальную культуру в селах Старая Теризморга и Подлесная Тавла, зимой — отправиться на горнолыжный курорт „Каменка“ и покататься по заснеженным склонам, посетить резиденцию мордовского Деда Мороза „ЯкшамАтя“ и узнать секрет изготовления валенок», — уточнили в ведомстве.
Фотовыставку могут посетить пассажиры и гости аэропорта до 30 июня в зоне вылета Терминала В на третьем этаже. В экспозиции использовали фотоматериалы проекта «Гастрономическая карта Мордовии».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.
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Выставки
Аэропорт Шереметьево
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