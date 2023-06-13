Подмосковье 13 июня 2023, 16:57 Фотовыставка ко Дню России открылась в музее истории в Лобне

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Фотовыставка открылась в музее истории города Лобня. Она посвящена Дню России.

На открытии фотовыставки выступил заместитель главы администрации городского округа Лобня Вадим Лебедев. Для гостей спела победительница всероссийских и международных вокальных конкурсов Алиса Егорова, краевед Татьяна Рогова провела викторину «Наша Россия», а экскурсовод Галина Ивашута рассказала о выдающихся людях города и экспонатах музея. Завершилось мероприятие мастер-классом по оригами. Участники сложили из бумаги чайку — символ Лобни.

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Фотовыставка работает со вторника по субботу с 10:00 до 17:00 в музее истории города Лобня по адресу: улица Жирохова, дом № 2.

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