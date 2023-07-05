Подмосковье 05 июля 2023, 14:25 Фотоработы двух представителей Подмосковья попали в шорт-лист всероссийского конкурса о жизни инвалидов «Без границ» Всероссийское общество инвалидов

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Всероссийское общество инвалидов и Союз фотохудожников России определили победителей IX Национального фотоконкурса о жизни инвалидов «Без барьеров». В шорт-лист вошли 40 номинантов из 19 субъектов страны, Подмосковье представили Алексей Белкин и Анна Козерод.

Открытый конкурс фоторабот «Без барьеров» проводят ежегодно, в 2023 году событие проходит в девятый раз. В этом году участие приняли 363 автора из 67 регионов России, включая ЛНР и ДНР, из них 96 являются членами региональных отделений Всероссийского общества инвалидов. Всего претенденты на победу прислали на конкурс более 3,3 тысячи фотографий.

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По словам председателя Всероссийского общества инвалидов Михаила Терентьева, мероприятие необходимо для того, чтобы привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями и их социальной интеграции в общество. Гражданам нужно как можно чаще показывать и рассказывать о жизни, талантах, увлечениях и эмоциях инвалидов. Конкурсанты демонстрируют, что добиться успеха можно в различных сферах, несмотря на любые препятствия.

«Фотография — это вид искусства, а искусство всегда дает обществу пищу для размышлений, возможность задуматься, осознать какие-то вещи, которые раньше ускользали из поля зрения, уходили на второй план. Каждый, кто видит такие пронзительные изображения людей, которые не сдались, не пали духом, понимает, что каждый человек достоин внимания и уважения», — подчеркнул Терентьев.

Как отметил председатель Союза фотохудожников России Дмитрий Иванов, конкурс «Без барьеров» приобрел особое значение. Участники предоставили огромное количество материалов, которые показывают подвиги людей с инвалидностью при помощи средств фотографии.

«Надеюсь, что на основе накопленного материала этот проект в дальнейшем станет достоянием всей России с выставками, презентациями, встречами с авторами в регионах нашей страны. Уверен, что проект достоин поддержки на всех уровнях, а также социально ответственного бизнеса и всех неравнодушных людей», — добавил Иванов.

Также 40 работ авторов, отобранных судейской комиссией для фотовыставки, включая работы победителей, разместят на сайтах и в социальных сетях ВОИ и Союза фотохудожников России. Торжественная церемония объявления и награждения лауреатов конкурса пройдет в гостинице «Холидей Инн Сокольники» в Москве 17 августа в годовщину основания Всероссийского общества инвалидов.

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