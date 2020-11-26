Воробьев пообещал жесткие штрафы тем, кто скидывает мусор в Подмосковье. Их найдут по фотоловушкам

В Московской области продолжается борьба с незаконными свалками. Теперь на помощь специалистам пришла новая технология — фотоловушки. Губернатор Андрей Воробьев в эфире «360» рассказал, что всех нарушителей, кто в них попадет, будут жестко штрафовать.

Губернатор отметил, что в регионе практически навели порядок с бытовым мусором.

«У нас было 10 тысяч площадок мусорных, сейчас 30 [тысяч] — они растут, количество машин растет. Эту тему мы решим. Но увидели, что большим недоразумением являются несанкционированные свалки в лесах. Как правило, это строительный мусор», — сказал Воробьев.

В следующем году в Подмосковье выделят участки, куда можно будет сбрасывать мусор. У каждой машины будет свой датчик. А чтобы нарушителей стало еще меньше, установили специальные фиксаторы. Их главная цель — вычислить номера грузовиков.

«Пока тем, кто нарушает закон, мы поставили фотоловушки. Соответственно, всех будем наказывать. Жестко наказывать. Если ты привез в лес несанкционированный мусор, мы наложим и штраф по закону, и конфискуем машину. Поэтому лучше тебе этого не делать. Ловушек становится все больше и больше. И те, кто нарушает закон, нарушает порядок, наказываются», — отметил Воробьев.

Фотоловушки работают. Если кто попадается, лишается машины и получает штраф. Не советую этим заниматься в Московской области Андрей Воробьев.

При этом жители могут помогать региону в борьбе со свалками. Для этого нужно оставить жалобу на портале «Добродел» или позвонить на горячую линию Госадмтехнадзора Московской области.

«Я благодарен жителям — все, кто неравнодушен, кто знает места несанкционированных свалок, пожалуйста, нас информируйте и на почту, и в „Добродел“. Мы этот недуг, этот пережиток прошлого [уберем]. Прямая линия работает, звоните, мы с этим будем бороться», — добавил губернатор.

По словам губернатора, в лесах должно быть чисто. Он призвал всех следить за сохранностью природы Подмосковья.

«И дачники, и жители коттеджных поселков, деревень, удаленных территорий негодуют, если рядом с их поселком сваливают строительный мусор. Правильно делают. Соответственно, вместе с жителями все это дело обязательно нормализуем. Такая работа ведется», — заключил Воробьев.