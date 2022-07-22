Фотоловушки помогут выявить нарушения на мусорных площадках в Истре

В городском округе Истра начали устанавливать фотоловушки на контейнерных площадках. Это нужно для того, чтобы бороться с нелегальным выбросом мусора. Например, на обычные площадки нельзя выбрасывать строительные отходы и крупногабаритный мусор. Об этом обычно все знают, как и про штрафы. И тем не менее выкидывают.

Однако при наличии фотоловушек едва ли остается возможность быть незамеченным. Работает такая ловушка от батареи, которая разряжается примерно за неделю. Однако те, которые устанавливают в Истре, смогут продержаться гораздо дольше. Для них сделали специальные аккумуляторы.

В режиме реального времени все фото и видео попадают в Центр управления регионом. Считаные секунды — и ваше лицо, марка и номер машины — на экране сотрудника. И не трудно догадаться, что все это отправляют в соответствующие органы.

«Отправляем данные в полицию, отправляем данные в ГУСТ для принятия мер реагирования. Меры реагирования очень простые: с 25 июля штрафы за несанкционированный сброс мусора выросли в разы», — рассказала глава Истры Татьяна Витушева.

Отмечается, что фотоловушки действительно стали действенной мерой. Однако жителей Подмосковья тоже просят помочь бороться с несанкционированным выбросом мусора. Их убеждают снимать фото и видео, на которых видны номер и марка машины. Потом эти данные нужно отправить в администрацию округа или полицию.