Фотоловушки помогли отследить первые нелегальные свалки в Подмосковье

В Подмосковье начали работать камеры видеофиксации, которые помогают выявлять нелегальные свалки в регионе. За первые дни работы обнаружили уже шесть нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе Госадмтехнадзора.

Фотоловушки разместили в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Установкой занялся Госадмтехнадзор вместе с региональными ведомствами.

Камеры установили в 10 точках. Фотоловушки в режиме реального времени передают подозрительные передвижения в Центр управления регионом.

За прошедшие выходные камеры успели зафиксировать шесть несанкционированных сбросов отходов в Щелкове, Кашире, Красногорске, Королеве, Одинцове и Лобне.

Фотоловушки отправили информацию об этих выбросах в ЦУР, после чего инспекторы с сотрудниками полиции оперативно выехали на место. Там составили протоколы. Организаторов свалок привлекут к ответственности.