Подмосковье 13 июня 2023, 17:21 Фотоквест и мастер-классы пройдут на семейном фестивале в Павловском Посаде

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Семейный фестиваль «7яФест» пройдет в музее «Княжий Двор» в Павловском Посаде 17 июня. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей проведут фотоквест, мастер-классы, интеллектуальные игры и многое другое, а также подготовят призы и подарки. Кроме того, на территории музея будет работать ярмарка с сувенирами и фотозона.

Вход на мероприятие свободный, начало в 11:00. С подробностями можно ознакомиться на главном туристическом портале Подмосковья.

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