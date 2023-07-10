Подмосковье 10 июля 2023, 12:35 Фотоконкурс ко Дню семьи, любви и верности прошел в Лобне

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День семьи, любви и верности отпраздновали в Лобне. Жители округа приняли участие в концертах, спортивных состязаниях и фотоконкурсе «Самые родные».

Победителем фотоконкурса стала семья Полшковых с тремя детьми, прабабушкой, бабушкой, дедушкой и тетей. Они получили в подарок сертификат от сети магазинов «Хорошая рыба». Еще пять призеров наградили сертификатами от ресторана MARCO POLO.

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Также в городе прошла праздничная программа, организованная центром досуга «Восточный» при поддержке партии «Единая Россия». Семьи приняли участие в мастер-классе по рисованию и играх. Для детей работали аттракционы, аниматоры и аквагрим. Гости праздника получили в подарок воздушные шарики и мороженое. Также для них выступил музыкальный дуэт «Совпадение».

Еще одна концертная программа прошла в доме культуры «Луговая». На сцене выступили солисты вокальной студии «Радуга» и творческого центра «Новый ритм», хореографический ансамбль «Каблучок», ансамбль народной песни «Тынды-Рынды» и солистка ансамбля «Утренние звезды» дворца культуры «Чайка».

Кроме того, в Центральном парке провели «Веселые старты» и соревнования по армрестлингу. Их организовали члены движения «Молодая Гвардия» совместно с тренажерным залом «Железо».

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