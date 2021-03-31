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    31 марта 2021, 22:13

    Фотоконкурс «Эмоции лета» стартовал в Подмосковье

    Дарья Бунякова

    Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в фотоконкурсе «Эмоции лета». Один из снимков могут увидели миллионы людей, а также он станет лицом кампании по продвижению летних туристических активностей в регионе.

    Победившая в фотоконкурсе работа сможет попасть на имиджевые билборды в Подмосковье. Кроме того, снимок станет обложкой журнала или путеводителя и лицом кампании по продвижению летних активностей. Кадр одного из участников увидят миллионы людей, при этом авторство будет обязательно указано. Работы можно подать в пяти номинациях:

    — Летний портрет

    — Мгновение лета

    — Подмосковный пейзаж

    — Лето в городе

    — Предметная съемка

    Принять участие в фотоконкурсе может любой желающий. Для этого необходимо:

    — опубликовать фотографию,

    — указать под постом общий хэштег конкурса #эмоциилета,

    — указать хэштег симпатичной вам номинации: #летнийпортрет #мгновениелета #подмосковныйпейзаж #летовгороде или #предметнаясъемка,

    — отметить аккаунт @welcomemosreg,

    — открыть аккаунт на время участия в конкурсе.

    Исходник фото должен быть в формате jpeg или tiff, не менее трех тысяч пикселей по короткой стороне, размер файла три мегабайта.

    Победитель в каждой номинации получит два билеты в Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». Для Гран-при конкурса предусмотрен сертификат на ночь в отеле «Прованс» в Звенигороде. Победителей определят 10 апреля 2021 года.