Фотоконкурс «Эмоции лета» стартовал в Подмосковье

Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в фотоконкурсе «Эмоции лета». Один из снимков могут увидели миллионы людей, а также он станет лицом кампании по продвижению летних туристических активностей в регионе.

Победившая в фотоконкурсе работа сможет попасть на имиджевые билборды в Подмосковье. Кроме того, снимок станет обложкой журнала или путеводителя и лицом кампании по продвижению летних активностей. Кадр одного из участников увидят миллионы людей, при этом авторство будет обязательно указано. Работы можно подать в пяти номинациях:

— Летний портрет

— Мгновение лета

— Подмосковный пейзаж

— Лето в городе

— Предметная съемка

Принять участие в фотоконкурсе может любой желающий. Для этого необходимо:

— опубликовать фотографию,

— указать под постом общий хэштег конкурса #эмоциилета,

— указать хэштег симпатичной вам номинации: #летнийпортрет #мгновениелета #подмосковныйпейзаж #летовгороде или #предметнаясъемка,

— отметить аккаунт @welcomemosreg,

— открыть аккаунт на время участия в конкурсе.

Исходник фото должен быть в формате jpeg или tiff, не менее трех тысяч пикселей по короткой стороне, размер файла три мегабайта.

Победитель в каждой номинации получит два билеты в Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». Для Гран-при конкурса предусмотрен сертификат на ночь в отеле «Прованс» в Звенигороде. Победителей определят 10 апреля 2021 года.