Фотоконкурс «Эмоции лета» стартовал в Подмосковье
Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в фотоконкурсе «Эмоции лета». Один из снимков могут увидели миллионы людей, а также он станет лицом кампании по продвижению летних туристических активностей в регионе.
Победившая в фотоконкурсе работа сможет попасть на имиджевые билборды в Подмосковье. Кроме того, снимок станет обложкой журнала или путеводителя и лицом кампании по продвижению летних активностей. Кадр одного из участников увидят миллионы людей, при этом авторство будет обязательно указано. Работы можно подать в пяти номинациях:
— Летний портрет
— Мгновение лета
— Подмосковный пейзаж
— Лето в городе
— Предметная съемка
Принять участие в фотоконкурсе может любой желающий. Для этого необходимо:
— опубликовать фотографию,
— указать под постом общий хэштег конкурса #эмоциилета,
— указать хэштег симпатичной вам номинации: #летнийпортрет #мгновениелета #подмосковныйпейзаж #летовгороде или #предметнаясъемка,
— отметить аккаунт @welcomemosreg,
— открыть аккаунт на время участия в конкурсе.
Исходник фото должен быть в формате jpeg или tiff, не менее трех тысяч пикселей по короткой стороне, размер файла три мегабайта.
Победитель в каждой номинации получит два билеты в Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». Для Гран-при конкурса предусмотрен сертификат на ночь в отеле «Прованс» в Звенигороде. Победителей определят 10 апреля 2021 года.