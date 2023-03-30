Подмосковье 30 марта 2023, 16:40 Фотографии героев Великой Отечественной войны разместят в автобусах Подмосковья на акции «Бессмертный полк»

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В автобусах «Мострансавто» пройдет акция «Бессмертный полк». Жители смогут прислать фотографии и данные о своих родственниках-героях, и их портреты разместят в салонах транспорта.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, акция – это способ выразить благодарность ветеранам и сохранить историческую память. Вместе с портретом в письме нужно указать округ, на маршрутах которого разместят фотографии.

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«Прислать информацию можно до 16 апреля. Нам понадобится время на разработку макетов, печать и размещение портретов в транспортных средствах, поэтому подготовка к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уже началась», - сказала в «Мостансавто».

Прислать фотографии и данные о героях можно до 16 апреля по адресу pressamta@mail.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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