Подмосковье 28 февраля 2023, 19:04 Фотоаппарат и часы пополнили коллекцию музея комплексов по переработке отходов в Подмосковье

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Новые экспонаты, найденные в феврале на сортировочных линиях на КПО «Восток» и «Нева», пополнили коллекции музеев «Культурный слой». Здесь собирают интересные старые вещи, которые выбросили хозяева.

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Сортировщики КПО «Восток» нашли еще один советский фотоаппарат со сменной оптикой, который выпускался с 1975 по 1991 год прошлого столетия. Начиная с середины 50-х годов эту технику производили на Красногорском механическом заводе.

Детский микроскоп — пока единственный экземпляр в музее. Прибор выпускали в Ленинградском оптико-механическом объединении, знаменитом ЛОМО. Такие микроскопы пользовалась большой популярностью у советской детворы. Первая партия выпущена в 1986 году.

КПО «Нева» получил «Ключи от Москвы» от Второго Московского часового завода «Слава». Именно там в 1970 году выпустили найденные на сортировке часы, сделанные в форме ключа. После 50 лет хранения будильник потерял механизм перевода стрелок, но былого лоска не лишился. На корпусе сохранились позолоченное покрытие, стилизованная под старину надпись «Москва» и циферблат со знаком качества «Сделано в СССР».

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что жители могут посещать музеи КПО. Для этого нужно заранее согласовать дату и время визита с руководством комплексов по переработке отходов.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье. Сейчас там можно найти много мероприятий к 8 Марта, включая необычные.