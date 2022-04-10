Фото с коровами в виде буквы Z появились в соцсетях. Эту акцию провели фермеры Подмосковья

Фотографии с коровами в форме буквы Z появились в соцсетях. «360» выяснил, что одним из инициаторов акции стал подмосковный фермер Олег Сирота.

Подмосковные фермеры выстроили коров в букву Z для поддержки российских военных, участвующих в спецоперации.

Олег Сирота заявил, что с первого дня поддерживал операцию, направленную на защиту русских в Донбассе от украинской агрессии.

«Это наш долг. Очень хочется поддержать наших ребят, которые с этой буквой Z, им сейчас несладко, непросто. Они должны знать, что мы здесь, обеспечиваем крепкий тыл. Мы и наши буренки дадим хорошего молока, сыра и соберем урожай», — сказал Сирота.

Коровы с большим удовольствием приняли участие в акции.

«Для нас, конечно, построить букву Z была задача нетривиальная, потому что телочки еще не выходили на травку в этом году. И у них прямо буря эмоций», — отметил он.

Буренок выстроили в букву Z, поставив корыта с комбикормом.

«Мобилизовали ребят с нашего хозяйства, односельчан, строителей со стройки. В общем, всех, кто могли, собрали. Все проявили энтузиазм и поддержали наших ребят», — сообщил сыровар.

Сирота добавил, что в их коллективе четыре человека отправились на Украину.

«Очень надеюсь, что они вернутся живыми, здоровыми и продолжат работать электриками, сыроварами и пастухами у нас на хозяйстве. Мы их очень ждем, желаем им победы, и чтобы все было хорошо», — сказал фермер.

Ранее в Истре провели флешмоб в поддержку спецоперации. Сотни человек выстроились в букву Z и в знак солидарности включили фонарики на телефонах.