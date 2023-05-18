Подмосковье 18 мая 2023, 09:12 Форумы по вопросам ЖКХ и благоустройства пройдут в Балашихе ко Дню соседей

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Форумы по вопросам ЖКХ и благоустройства, приуроченные ко Дню соседей, пройдут в Балашихе. Жители смогут не только задать свои вопросы, но и проголосовать за реализацию социально-значимых проектов в округе.

Такие форумы — часть новой системы взаимодействия между жителями, управляющими компаниями и депутатами, основанная на принципе — житель всегда прав.

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«Основная задача системы взаимодействия <…> заключается в выстраивании прямого и быстрого диалога между жителями и управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и представителями администрации города», — отметил муниципальный депутат Андрей Холод.

В округе прошли встречи жителей и депутатов, по итогам которых были сформированы инвестиционные паспорта каждого дома и улицы в частном секторе.

Депутаты также учли общегородские инициативы горожан. Их вынесли на форум, чтобы на голосовании определить очередность реализации этих проектов.

«В нашем микрорайоне сформировано дружное сообщество соседей, заинтересованное в развитии и созидании. Мы обошли каждую улицу и каждый двор, чтобы учесть все пожелания людей. Нам нужно определить приоритеты в их реализации. Для этого и составляются инвестпаспорта на каждый дом», — рассказал муниципальный депутат Леонид Любимцев.

Форумы соседей уже прошли в микрорайоне Балашиха-2 и в Зеленовке. Участие в них приняли более 400 жителей улиц Заречной, Кудаковского, Свердлова, Орджоникидзе и улицы Объединения.

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