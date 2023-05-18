Подмосковье 18 мая 2023, 13:23 Форумы по благоустройству провели в трех микрорайонах Балашихи

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Форумы ко Дню соседей проводят в Балашихе. Они уже прошли в микрорайонах Балашиха-2, Балашиха-3 и Алексеевская роща. Участие в них приняли более 800 человек.

Во время форумов жители определили, какие социально-значимые проекты будут реализованы в округе в первую очередь. Эти предложения собрали депутаты на встречах с жителями и управляющими компаниями, а теперь их вынесли на общее голосование.

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Инициативы жителей, касающиеся конкретных дворов, вошли в инвестиционные паспорта домов и улиц частного сектора. Они также будут реализованы в установленные сроки.

«Наши жители очень положительно отреагировали на такую систему. Мы проводили первые встречи зимой, и мы уже видим результаты. Жители видят работу депутатов, сферы ЖКХ и администрации. Мелкие проблемы мы можем решать сразу вместе», — отметила лидер общественного мнения Наталья Шванова.

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