Подмосковье 26 мая 2023, 12:37 Форумы ко Дню соседей прошли в двух школах Балашихи

Читать 360tv в

Форумы ко Дню соседей прошли в школе № 8 и в школе № 21 в Балашихе. Жители приняли участие в голосовании, чтобы определить приоритеты в реализации проектов благоустройства.

Депутаты на встречах жителей домов и улиц частного сектора собрали предложения по благоустройству, которые и вынесли на голосование.

Реклама

«Все жители являются активными участниками общедомовых чатов. Если раньше необходимо было писать письма и ждать ответа, то теперь достаточно оставить заявку в свободной форме. Депутат поставит задачу и подключит все необходимые службы», — рассказал муниципальный депутат Сергей Степашин.

Участникам форумов ко Дню соседей представили на голосование пять основных проектов.

Такие форумы прошли 25 мая в школе № 8 на улице Юннатов и в школе № 21 на улице Крупской. Участие в них приняли жители микрорайонов Балашиха-1, Дзержинского, Кучино, Никольско-Архангельский и Ольгино.

Всего в Балашихе до конца мая планируют провести более 35 таких территориальных форумов.

Новая система взаимодействия депутатов, управляющих компаний и жителей реализуется по поручению главы городского округа Балашиха, секретаря местного отделения «Единой России» Сергея Юрова. Она отражает принцип, озвученный губернатором Московской области Андреем Воробьевым, — житель всегда прав.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».